Антонов Иоанн Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1876 ст.
Дата смерти18.09.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1876 ст.
Отец: Антонов Андрей Антонович
Мать: Антонова Елена Яковлевна
Крещён в Святопреображенском храме села Спас-Купля 23 сентября 1876 года
Крещение
23.06.1876 ст.
Спас-Купля, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
18.09.1886 ст.
Отпевание состоялось 22 сентября 1886 года в Святопреображенской церкви села Спас-Купля. Похоронен на церковном погосте. Церковь этого села не сохранилась.