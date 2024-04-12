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Антонов Иоанн Андреевич

Место рождения

Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.06.1876 ст.

Дата смерти

18.09.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1876 ст.

Отец: Антонов Андрей Антонович

Мать: Антонова Елена Яковлевна

Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Крещён в Святопреображенском храме села Спас-Купля 23 сентября 1876 года
Крещение
23.06.1876 ст.
Спас-Купля, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
18.09.1886 ст.
Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Отпевание состоялось 22 сентября 1886 года в Святопреображенской церкви села Спас-Купля. Похоронен на церковном погосте. Церковь этого села не сохранилась.
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