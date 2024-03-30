Кучер Кирилл Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучер Кирилл Филиппович

Кучер Кирилл Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузюкина Неизвестно

Мать ребёнка: Кучер Устинья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Кирилловна

Мать ребёнка: Кучер Устинья Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Кирилловна

Мать ребёнка: Кучер Устинья Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучер Устинья Пантелеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close