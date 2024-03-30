Кучер Кирилл Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузюкина Неизвестно
Мать ребёнка: Кучер Устинья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Кирилловна
Мать ребёнка: Кучер Устинья Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Кирилловна
Мать ребёнка: Кучер Устинья Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно