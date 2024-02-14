Петрова Мария
Место рождениябазарно-карабулакский район село большой содом
Дата рожденияОколо 07.02.1908
Дата смерти18.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.02.1908
Отец: Горохов Василий
Мать: Горохова Акулина
Рождение ребёнка
02.02.1931
Сын: Петров Владимир
Отец ребёнка: Петров Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Григорий Яковлевич
Смерть
18.08.1994