Петрова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Мария

Место рождения

базарно-карабулакский район село большой содом

Дата рождения

Около 07.02.1908

Дата смерти

18.08.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.02.1908

Отец: Горохов Василий

Мать: Горохова Акулина

Рождение ребёнка
02.02.1931

Сын: Петров Владимир

Отец ребёнка: Петров Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
11.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Григорий Яковлевич

Смерть
18.08.1994

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