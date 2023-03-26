Соколов Анатолий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Жанна Анатольевна
Мать ребёнка: Соколова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Соколова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Валентина
Смерть
Неизвестно