Соколов Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Анатолий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Георгий

Мать: Соколова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Жанна Анатольевна

Мать ребёнка: Соколова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Соколова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Валентина

Смерть
Неизвестно
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