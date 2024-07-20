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Смирнов Павел Лаврентьевич

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Место рождения

Анновка

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Смирнов Лаврентий Прохорович

Мать: не указана

Анновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Мария Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Полина Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Прасковья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.05.1920

Сын: Смирнов Егор Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна

Анновка
Смерть
Неизвестно
Анновка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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