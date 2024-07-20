Смирнов Павел Лаврентьевич
Место рожденияАнновка
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Смирнов Лаврентий Прохорович
Мать: не указана
Анновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Мария Павловна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Полина Павловна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1920
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Фёдоровна
Анновка
Смерть
Неизвестно
Анновка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан