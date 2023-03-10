Завьялов (Бакиров) Татьяна Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов (Бакиров) Татьяна Севастьяновна

Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

17.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Бакиров Севастьян Петрович

Мать: Бакиров Анна Луповна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Завьялов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Завьялов Николай Симонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Николай Симонович

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
17.02.1938
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: Расстрел | г.Уральск, он же Яицкий городок

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