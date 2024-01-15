Асатурян Люба Хачиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсатурян Люба Хачиковна

Асатурян Люба Хачиковна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1960

Отец: Асатурян Хачик Анушаванович

Мать: Асатурян Аракси Пароновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оганесян Сос

Рождение ребёнка
27.11.1980

Дочь: Оганесян Эрикназ - Нана Сосиковна

Отец ребёнка: Оганесян Сос

Рождение ребёнка
19.11.1983

Сын: Оганесян Сейран Сосикович

Отец ребёнка: Оганесян Сос

Рождение ребёнка
31.08.1985

Дочь: Оганесян Елена Сосиковна

Отец ребёнка: Оганесян Сос

Мы используем куки для улучшения работы сайта.