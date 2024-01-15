Асатурян Люба Хачиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оганесян Сос
Рождение ребёнка
27.11.1980
Дочь: Оганесян Эрикназ - Нана Сосиковна
Отец ребёнка: Оганесян Сос
Рождение ребёнка
19.11.1983
Сын: Оганесян Сейран Сосикович
Отец ребёнка: Оганесян Сос
Рождение ребёнка
31.08.1985
Дочь: Оганесян Елена Сосиковна
Отец ребёнка: Оганесян Сос