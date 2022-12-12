Спаськов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1911
Дочь: Курочкина Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно