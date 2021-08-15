Выдрякова (Панкратова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдрякова (Панкратова) Валентина Михайловна

Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.02.1948

Дата смерти

15.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1948

Отец: Панкратов Михаил Петрович

Мать: Панкратова Апполинария Васильевна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1969

Сын: Выдряков Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Выдряков Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.06.1976

Дочь: Выдрякова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Выдряков Павел Дмитриевич

Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выдряков Павел Дмитриевич

Развод
Неизвестно

Муж: Выдряков Павел Дмитриевич

Смерть
15.08.2021
Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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