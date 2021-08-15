Выдрякова (Панкратова) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.02.1948
Дата смерти15.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1948
Рождение ребёнка
02.12.1969
Сын: Выдряков Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Выдряков Павел Дмитриевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.06.1976
Дочь: Выдрякова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Выдряков Павел Дмитриевич
Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
15.08.2021
Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область