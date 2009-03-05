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Сидорук Иван Витальевич

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

05.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2009

Отец: Сидорук Виталий Васильевич

Мать: Сидорук Дарья Анатольевна

Полтава, Полтавська область
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