Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сидорук Иван Витальевич
Сидорук Иван Витальевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Полтава
, Полтавська область
Дата рождения
05.03.2009
Пол
Мужской
Отец
Сидорук Виталий Васильевич
1983 г.р.
Мать
Сидорук (Добрынина) Дарья Анатольевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2009
Отец:
Сидорук Виталий Васильевич
Мать:
Сидорук Дарья Анатольевна
Полтава
, Полтавська область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия