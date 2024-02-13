Пронина (Колынина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Колынина) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Пронин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Пронин Александр Александрович

Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пронин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Пронина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1929

Сын: Пронин Борис Александрович

Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Пронин Иван Александрович

Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Пронин Николай Александрович

Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Пронина Галина Александровна

Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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