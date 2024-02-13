Пронина (Колынина) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Пронин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Пронин Александр Александрович
Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пронин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Пронина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1929
Сын: Пронин Борис Александрович
Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Пронин Иван Александрович
Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Пронин Николай Александрович
Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Пронина Галина Александровна
Отец ребёнка: Пронин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно