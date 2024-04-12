Толстоухова (Рыжова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстоухова (Рыжова) Евдокия Степановна

Место рождения

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область

Дата рождения

14.03.1928

Дата смерти

22.10.1993

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928

Отец: Рыжов Степан Тимофеевич

Мать: Рыжова Клавдия Тимофеевна

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Бракосочетание
28.04.1951

Муж: Толстоухов Анатолий Иванович

город Ташкент
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толстоухов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1955

Сын: Толстоухов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Толстоухов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толстоухов Анатолий Иванович

Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
22.10.1993
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