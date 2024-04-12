Толстоухова (Рыжова) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1928
Дата смерти22.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928
Отец: Рыжов Степан Тимофеевич
Бракосочетание
28.04.1951
город Ташкент
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толстоухов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1955
Сын: Толстоухов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Толстоухов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толстоухов Анатолий Иванович
Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
22.10.1993