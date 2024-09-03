Федорова-Овсянкина Марья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова-Овсянкина Марья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

24.07.1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров-Овсянкин Павел Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783

Сын: Федоров-Овсянкин Петр Павлов

Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Павел Васильев

Смерть
24.07.1824

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