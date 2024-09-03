Федорова-Овсянкина Марья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти24.07.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Сын: Федоров-Овсянкин Петр Павлов
Отец ребёнка: Федоров-Овсянкин Павел Васильев
Смерть
24.07.1824