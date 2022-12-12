Кузнецова (Говорухина) Анастасия Юрьевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1985
Рождение ребёнка
17.04.2012
Дочь: Кузнецова Злата Романовна
Отец ребёнка: Кузнецов Роман Николаевич
Бракосочетание
03.07.2017
Разведены в мае 2018
Развод
?.05.2018
Рождение ребёнка
09.03.2021
Дочь: Глушкова Марина Александровна
Отец ребёнка: Глушков Александр Викторович
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия