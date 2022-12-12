Кузнецова (Говорухина) Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Говорухина) Анастасия Юрьевна

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Место рождения

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия

Дата рождения

15.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1985

Отец: Говорухин Юрий Владимирович

Мать: Говорухина Вера Викторовна

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
17.04.2012

Дочь: Кузнецова Злата Романовна

Отец ребёнка: Кузнецов Роман Николаевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
03.07.2017

Муж: Кузнецов Роман Николаевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Разведены в мае 2018
Развод
?.05.2018

Муж: Кузнецов Роман Николаевич

Рождение ребёнка
09.03.2021

Дочь: Глушкова Марина Александровна

Отец ребёнка: Глушков Александр Викторович

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Александр Викторович

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
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