Маркина Василиса Агеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Маркина Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Маркин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Маркин Гаврила Михайлович
Отец ребёнка: Маркин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Маркина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Маркин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Маркин Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно