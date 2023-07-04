Маркина Василиса Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Василиса Агеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Маркина Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Маркин Михаил Иванович

Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Маркин Гаврила Михайлович

Отец ребёнка: Маркин Михаил Иванович

Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Маркина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Маркин Михаил Иванович

Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Маркин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Маркин Михаил Иванович

Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
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