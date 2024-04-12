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Дедов Петр Лукьянов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

28.10.1758

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Около 1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Дедов Лукьян Малофеев

Мать: Дедова Матрена Игнатова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1748
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
28.10.1758
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино | ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)
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