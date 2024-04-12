Дедов Петр Лукьянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти28.10.1758
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Дедов Лукьян Малофеев
Мать: Дедова Матрена Игнатова
Упоминание
1748
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
28.10.1758
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино | ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)