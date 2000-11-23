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Каблучий Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1928

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1928

Отец: Каблучий Василий Спиридонович

Мать: Наталья Петровна

Рождение ребёнка
29.03.1953

Сын: Каблучий Владимир Степанович

Мать ребёнка: Строкова Фаина Павловна

Рождение ребёнка
14.06.1955

Сын: Каблучий Юрий Степанович

Мать ребёнка: Строкова Фаина Павловна

Рождение ребёнка
15.08.1959

Сын: Каблучий Алексей Степанович

Мать ребёнка: Строкова Фаина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строкова Фаина Павловна

Смерть
1998
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