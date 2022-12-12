Марья Федорова
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Дорофеев
Рождение ребёнка
1747
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Дорофеев
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Дорофеев
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Василий Дорофеев
Рождение ребёнка
1757
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Дорофеев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Дорофеев
Смерть
Неизвестно