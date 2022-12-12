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Марья Федорова

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Место рождения

Осиновка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Дорофеев

Рождение ребёнка
1747

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Дорофеев

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Дорофеев

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Василий Дорофеев

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Дорофеев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Василий Дорофеев

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Дорофеев

Смерть
Неизвестно
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