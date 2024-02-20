(Симонова) Ефимия Григорьева
Место рожденияРоссия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Смерть
Неизвестно