(Рекшинская) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рекшинская) Анна Семёновна

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Место рождения

г. Семенов

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Рекшинский Семён Гаврилович

Мать: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов
Работа или профессия
С 1930 по 1933
Завод Двигатель Революции
копировщица, чертежник
Работа или профессия
С 1933
Горьковский автозавод
чертежник, конструктор
Работа или профессия
Неизвестно
завод фрезерных станков
конструктор
Образование
Неизвестно
семилетка Нижний Новгород
среднее
Работа или профессия
Неизвестно
завод Красный якорь
Смерть
Неизвестно
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