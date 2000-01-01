(Рекшинская) Анна Семёновна
Место рожденияг. Семенов
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
г. Семенов
Работа или профессия
С 1930 по 1933
Завод Двигатель Революции
копировщица, чертежник
Работа или профессия
С 1933
Горьковский автозавод
чертежник, конструктор
Работа или профессия
Неизвестно
завод фрезерных станков
конструктор
Образование
Неизвестно
семилетка Нижний Новгород
среднее
Работа или профессия
Неизвестно
завод Красный якорь
Смерть
Неизвестно