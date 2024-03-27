Нурмухаметова (Вахитова) Минжиган Габдрафиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурмухаметова (Вахитова) Минжиган Габдрафиковна

Место рождения

Башкирия

Дата рождения

1916

Дата смерти

15.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Вахитов Габдрафик Габдульвахитович

Мать: Вахитов Шамсиямал Хажимухаметовна

Башкирия
Рождение ребёнка
10.05.1939

Сын: Галимуллин Фанур Хамзович

Отец ребёнка: Нурмухаметов Хамза Галимуллович

д.Старокулево, Нуримановский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.02.1942

Дочь: Баймурзина Земфира Хамзовна

Отец ребёнка: Нурмухаметов Хамза Галимуллович

Старокулево, Нуримановский район, БАССР
Смерть
15.05.1980
с. Нимислярово, Нуримановский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Нимислярово, Нуримановский район, БАССР
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