Хмель Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: Хмель Иван Семенович?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
Кировоградская обл, г. Бобринец
Рождение ребёнка
06.12.1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1905
Сын: Хмель Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бобринец, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно