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Хмель Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Хмель Иван Семенович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Хмель Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бобринец, Кіровоградська область
Кировоградская обл, г. Бобринец
Рождение ребёнка
06.12.1903

Сын: Хмель Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1905

Сын: Хмель Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бобринец, Кіровоградська область
Бобринец, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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