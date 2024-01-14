Морозов Арсений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Морозов Иван
Мать: Морозова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1911
Сын: Морозов Василий
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно