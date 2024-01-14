Морозов Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Арсений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Морозов Иван

Мать: Морозова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около ?.04.1911

Сын: Морозов Василий

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно
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