Блинова Анфиногена Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Блинов Иван Ефимович
Отец ребёнка: Блинов Ефим Назарович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Блинов Ефим Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно