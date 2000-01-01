Блинова Анфиногена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Анфиногена Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Блинов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Блинов Ефим Назарович

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Блинов Ефим Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Ефим Назарович

Смерть
Неизвестно
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