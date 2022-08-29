Мамонова Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова Пелагея Григорьевна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1763 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамонов Прокопий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна

Отец ребёнка: Мамонов Прокопий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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