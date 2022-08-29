Мамонова Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамонов Прокопий
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна
Отец ребёнка: Мамонов Прокопий
Смерть
Неизвестно