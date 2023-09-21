Витковский МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1886 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1888
Сын: Витковский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА
Рождение ребёнка
06.10.1893
Сын: Витковский Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА
Рождение ребёнка
15.06.1898
Дочь: Витковская Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА
Смерть
Неизвестно