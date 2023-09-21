Витковский МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витковский МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1886 ст.

Жена: Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1888

Сын: Витковский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА

Рождение ребёнка
06.10.1893

Сын: Витковский Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА

Рождение ребёнка
15.06.1898

Дочь: Витковская Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА

Смерть
Неизвестно

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