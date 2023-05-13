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Воеводин Иван Александрович
Воеводин Иван Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.02.1985
Пол
Мужской
Отец
Воеводин Александр Иванович
1953 г.р.
Мать
Воеводина - Канина Фаина Николаевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1985
Отец:
Воеводин Александр Иванович
Мать:
Воеводина - Канина Фаина Николаевна
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