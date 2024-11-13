Саморуков Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1882 ст.
Бракосочетание
08.01.1903 ст.
Первым браком
Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.
Сын: Саморуков Филипп Павлович
Мать ребёнка: Саморукова (Татарникова) Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.
Сын: Саморуков Андрей Павлович
Мать ребёнка: Саморукова (Татарникова) Пелагея Никаноровна
Смерть
Неизвестно