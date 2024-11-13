Саморуков Павел Сергеевич 15.01.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Саморуков Павел Сергеевич

Место рождения

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.01.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1882 ст.

Отец: Саморуков Сергей Елисеевич

Мать: Саморукова (Сухова) Елена Феофилактовна

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.01.1903 ст.

Жена: Саморукова (Татарникова) Пелагея Никаноровна

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Первым браком
Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.

Сын: Саморуков Филипп Павлович

Мать ребёнка: Саморукова (Татарникова) Пелагея Никаноровна

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.

Сын: Саморуков Андрей Павлович

Мать ребёнка: Саморукова (Татарникова) Пелагея Никаноровна

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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