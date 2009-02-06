Рыжков Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1948
Дата смерти06.02.2009
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1948
Отец: Рыжков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
16.03.1989
Дочь: Лоскутова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыжкова Рамзия Фуатовна
Смерть
06.02.2009