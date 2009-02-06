Рыжков Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжков Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1948

Дата смерти

06.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1948

Отец: Рыжков Семен Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1989

Дочь: Лоскутова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжкова Рамзия Фуатовна

Смерть
06.02.2009
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