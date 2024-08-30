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(Киреева) Анна Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Кузьма Трофимов

Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Трофим Захарович

Рождение ребёнка
25.04.1876

Дочь: Митенкова (Киреева) Александра Трофимова

Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович

Рождение ребёнка
23.06.1877

Дочь: Скаткова (Киреева) Агрипина Трофимовна

Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович

Рождение ребёнка
10.10.1879

Сын: Киреев Димитрий Трофимов

Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович

Рождение ребёнка
27.03.1882

Сын: Киреев Иосиф Трофимов

Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович

Рождение ребёнка
26.02.1884

Сын: Киреев Василий Трофимович

Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Киреева) Наталия Трофимова

Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович

Смерть
Неизвестно

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