(Киреева) Анна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1876
Дочь: Митенкова (Киреева) Александра Трофимова
Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович
Рождение ребёнка
23.06.1877
Дочь: Скаткова (Киреева) Агрипина Трофимовна
Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович
Рождение ребёнка
10.10.1879
Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович
Рождение ребёнка
27.03.1882
Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович
Рождение ребёнка
26.02.1884
Сын: Киреев Василий Трофимович
Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Киреева) Наталия Трофимова
Отец ребёнка: Киреев Трофим Захарович
Смерть
Неизвестно