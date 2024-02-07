Сергеев Семён Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Семён Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1956 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Сергей

Мать: Сергеева Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Около 23.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Наталия

Канаш
Рождение ребёнка
Около 17.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Наталия

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