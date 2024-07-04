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Мудров Андрей Петрович

Место рождения

Пласкуша, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Пласкуша, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудров Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Мудрова Акулина Григорьевна

Бракосочетание
04.02.1913

Жена: Мудрова Акулина Григорьевна

Холмец, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Мудров Петр Андревич

Мать ребёнка: Мудрова Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
14.10.1926

Дочь: Крылова (Мудрова) Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Мудрова Акулина Григорьевна

Пласкуша, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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