Мудров Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мудрова Акулина Григорьевна
Бракосочетание
04.02.1913
Холмец, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мудров Петр Андревич
Мать ребёнка: Мудрова Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
14.10.1926
Дочь: Крылова (Мудрова) Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Мудрова Акулина Григорьевна
Смерть
Неизвестно