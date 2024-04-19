Аксенов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксенов Сергей Алексеевич

Аксенов Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрманова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
21.03.2016

Дочь: Аксенова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Юрманова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
21.03.2016

Дочь: Аксенова Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Юрманова Мария Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.