Аксенов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.2016
Дочь: Аксенова Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Юрманова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
21.03.2016
Дочь: Аксенова Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Юрманова Мария Владимировна