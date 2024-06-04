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Рязанцов Пантелей Наумов

Место рождения

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Рязанцов Наум Петров

Мать: не указана

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова (Федосимова) Агрипина Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Рязанцов Никита Пантелеев

Мать ребёнка: не указана

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Рязанцов Архип Пантелеев

Мать ребёнка: не указана

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: (Рязанцова) Евдокия Пантелеева

Мать ребёнка: не указана

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Рязанцов Никита (Мл) Пантелеев

Мать ребёнка: не указана

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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