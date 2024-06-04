Рязанцов Пантелей Наумов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Рязанцов Наум Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Рязанцов Никита Пантелеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: (Рязанцова) Евдокия Пантелеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Рязанцов Никита (Мл) Пантелеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1762