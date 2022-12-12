Терновский Вячеслав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терновский Вячеслав Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1988

Сын: Терновский Ян Вячеславович

Мать ребёнка: Шапкина Галина Борисовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапкина Галина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Галина Борисовна

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