Терновский Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1988
Сын: Терновский Ян Вячеславович
Мать ребёнка: Шапкина Галина Борисовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шапкина Галина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Галина Борисовна