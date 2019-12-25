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Шкляр Яков Борисович

Место рождения

Старобин, Belarus

Дата рождения

25.12.1920

Дата смерти

18.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1948

Сын: Шкляр Борис

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.04.2003

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