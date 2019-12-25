Шкляр Яков Борисович
Место рожденияСтаробин, Belarus
Дата рождения25.12.1920
Дата смерти18.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1948
Сын: Шкляр Борис
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.04.2003