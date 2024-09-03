Ушакова (Усольцева) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Усольцева) Анна Андреева

Место рождения

д.Усольцева Ашлыкской волости

Дата рождения

1738

Дата смерти

29.03.1771

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Усольцев Андрей Афонасьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Трифон Козмин

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ушаков Александр Трифонов

Отец ребёнка: Ушаков Трифон Козмин

Рождение ребёнка
25.07.1765

Сын: Ушаков Матфей Трифонов

Отец ребёнка: Ушаков Трифон Козмин

Смерть
29.03.1771

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