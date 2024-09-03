Ушакова (Усольцева) Анна Андреева
Место рожденияд.Усольцева Ашлыкской волости
Дата рождения1738
Дата смерти29.03.1771
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Усольцев Андрей Афонасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушаков Трифон Козмин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ушаков Александр Трифонов
Отец ребёнка: Ушаков Трифон Козмин
Рождение ребёнка
25.07.1765
Отец ребёнка: Ушаков Трифон Козмин
Смерть
29.03.1771