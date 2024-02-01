Миндора Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндора Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Осип Акимов

Мать: Марья Петрова

Смерть
Неизвестно
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