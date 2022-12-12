(Кияница) Христина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1781
Сын: Кияница Феодор Варфоломеевич
Отец ребёнка: Кияница Варфоломей Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQX-WSVB
Рождение ребёнка
01.01.1783
Дочь: Мелания Варфоломеевна
Отец ребёнка: Кияница Варфоломей Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-5GPQ
Рождение ребёнка
05.10.1785
Сын: Кияница Дамиан Варфоломеевич
Отец ребёнка: Кияница Варфоломей Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-BLXM
Рождение ребёнка
09.09.1791
Сын: Кияница Иоанн Варфоломеевич
Отец ребёнка: Кияница Варфоломей Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-YZ8T
Рождение ребёнка
28.06.1794
Дочь: Рода Мария Варфоломеевна
Отец ребёнка: Кияница Варфоломей Николаевич
Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-GG64