(Кияница) Христина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кияница) Христина Васильевна

(Кияница) Христина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1781

Сын: Кияница Феодор Варфоломеевич

Отец ребёнка: Кияница Варфоломей Николаевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQX-WSVB
Рождение ребёнка
01.01.1783

Дочь: Мелания Варфоломеевна

Отец ребёнка: Кияница Варфоломей Николаевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-5GPQ
Рождение ребёнка
05.10.1785

Сын: Кияница Дамиан Варфоломеевич

Отец ребёнка: Кияница Варфоломей Николаевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-BLXM
Рождение ребёнка
09.09.1791

Сын: Кияница Иоанн Варфоломеевич

Отец ребёнка: Кияница Варфоломей Николаевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-YZ8T
Рождение ребёнка
28.06.1794

Дочь: Рода Мария Варфоломеевна

Отец ребёнка: Кияница Варфоломей Николаевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-GG64
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close