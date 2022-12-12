Пивень (Piwień) София (Zofja)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1870
Дочь: Киричук Мария (Marja) Адамовна
Отец ребёнка: Пивень (piwień) Адам
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Бракосочетание
До 1870
Муж: Пивень (piwień) Адам
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Пивень (piwień) Герасим Адамович
Отец ребёнка: Пивень (piwień) Адам
Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд, Гродненская губерния, Российская империя
38 лет
Смерть
Неизвестно