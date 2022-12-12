Пивень (Piwień) София (Zofja) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивень (Piwień) София (Zofja)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1870

Дочь: Киричук Мария (Marja) Адамовна

Отец ребёнка: Пивень (piwień) Адам

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Бракосочетание
До 1870

Муж: Пивень (piwień) Адам

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Пивень (piwień) Герасим Адамович

Отец ребёнка: Пивень (piwień) Адам

Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд, Гродненская губерния, Российская империя
38 лет
Смерть
Неизвестно
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