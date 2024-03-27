Эйдельман (Суздальницкая) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйдельман (Суздальницкая) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

05.02.1990

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Суздальницкий Аарон

Мать: Суздальницкая Рахиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эйдельман Яков

Рождение ребёнка
17.07.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эйдельман Яков

Смерть
05.02.1990
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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