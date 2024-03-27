Эйдельман (Суздальницкая) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти05.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Суздальницкий Аарон
Мать: Суздальницкая Рахиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эйдельман Яков
Рождение ребёнка
17.07.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эйдельман Яков
Смерть
05.02.1990
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область