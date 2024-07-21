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Прусаков Михаил Афанасьевич

Место рождения

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Афанасий Васильевич

Мать: Мария Федоровна

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прусакова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Прусакова Анна Петрова

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Прусаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Прусакова Анна Петрова

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Прусаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Прусакова Анна Петрова

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1885
Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Ламанской церкви https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479290#82
Смерть
Неизвестно

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