Прусаков Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Афанасий Васильевич
Мать: Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прусакова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Прусакова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Прусаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Прусакова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Прусакова Анна Петрова
Упоминание
1885
Упоминается в списке прихожан Ламанской церкви https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479290#82
Смерть
Неизвестно