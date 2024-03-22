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Романова Дарья Петровна

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

С 1879 по 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1879 по 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
23.05.1897 ст.

Муж: Заев Антон Петрович

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: крестьяне с. Серединовки Петр Иванов Горбунов Павел Григорьевич Кисляков По невесте: кр. с. Серединовки Василий Егоров Кокорев и Федор Викторов Романов
Смерть
Неизвестно
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