Романова Дарья Петровна
Место рождения
Дата рожденияС 1879 по 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1879 по 1880
Бракосочетание
23.05.1897 ст.
Муж: Заев Антон Петрович
Поручители по жениху: крестьяне с. Серединовки Петр Иванов Горбунов Павел Григорьевич Кисляков По невесте: кр. с. Серединовки Василий Егоров Кокорев и Федор Викторов Романов
Смерть
Неизвестно