Жихарева Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарева Василиса Ивановна

Место рождения

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.01.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жихарева Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жихарева Устинья Прокпьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жихарев Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1957
Мытищи, Мытищи, Московская область
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