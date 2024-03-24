Жихарева Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
25.01.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Устинья Прокпьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жихарев Алексей Прокопьевич
Смерть
1957
Мытищи, Мытищи, Московская область