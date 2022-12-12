Бородулин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1948

Дочь: Чулкова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Бородулина Софья Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.02.1950

Дочь: Дрейгер Лидия Александровна

Мать ребёнка: Бородулина Софья Васильевна

Рождение ребёнка
22.11.1952

Дочь: Балмочных Нина Александровна

Мать ребёнка: Бородулина Софья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородулина Софья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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