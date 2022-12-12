Бородулин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1948
Дочь: Чулкова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Бородулина Софья Васильевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.02.1950
Дочь: Дрейгер Лидия Александровна
Мать ребёнка: Бородулина Софья Васильевна
Рождение ребёнка
22.11.1952
Дочь: Балмочных Нина Александровна
Мать ребёнка: Бородулина Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно