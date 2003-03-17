Павлова (Бударина) Ангелина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1922
Дата смерти17.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922
Рождение ребёнка
28.09.1946
Отец ребёнка: Павлов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
15.01.1948
Сын: Павлов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Павлов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
02.03.1952
Дочь: Павлова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Павлов Владимир Федорович
Смерть
17.03.2003