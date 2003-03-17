Павлова (Бударина) Ангелина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Бударина) Ангелина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1922

Дата смерти

17.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922

Отец: Бударин Петр Александрович

Мать: Бударина (Князкина) Евдокия (Евфалия) Андреевна

Рождение ребёнка
28.09.1946

Сын: Павлов Петр Владимирович

Отец ребёнка: Павлов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
15.01.1948

Сын: Павлов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Павлов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
02.03.1952

Дочь: Павлова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Павлов Владимир Федорович

Смерть
17.03.2003

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