Суворов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Суворова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
09.01.1923

Дочь: Кузнецова (Суворова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Суворова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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