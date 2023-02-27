(Дудина) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Арефий
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дудин Захар
Отец ребёнка: Дудин Арефий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дудин Артём
Отец ребёнка: Дудин Арефий
Смерть
Неизвестно