(Дудина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Арефий

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дудин Захар

Отец ребёнка: Дудин Арефий

Рождение ребёнка
1823

Сын: Дудин Артём

Отец ребёнка: Дудин Арефий

Смерть
Неизвестно

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