Фаизов Рафаэль Шамсутдинович
Место рождения
Дата рождения08.03.1927
Дата смерти18.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1927
Отец: Фаизов Шамсутдин
Мать: Фаизова Ракыя
Рождение ребёнка
05.08.1954
Дочь: Хисамутдинова Эльза Рафаэлевна
Мать ребёнка: Кутлуева Райхана Асхатовна
Рождение ребёнка
26.11.1956
Дочь: Хуббитдинова Эльмира Рафаэлевна
Мать ребёнка: Кутлуева Райхана Асхатовна
Рождение ребёнка
21.02.1963
Мать ребёнка: Кутлуева Райхана Асхатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.2021