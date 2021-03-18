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Фаизов Рафаэль Шамсутдинович

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Место рождения

Нижние Леканды, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.03.1927

Дата смерти

18.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1927

Отец: Фаизов Шамсутдин

Мать: Фаизова Ракыя

Нижние Леканды, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1954

Дочь: Хисамутдинова Эльза Рафаэлевна

Мать ребёнка: Кутлуева Райхана Асхатовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1956

Дочь: Хуббитдинова Эльмира Рафаэлевна

Мать ребёнка: Кутлуева Райхана Асхатовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1963

Сын: Фаизов Риф Рафаэлевич

Мать ребёнка: Кутлуева Райхана Асхатовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутлуева Райхана Асхатовна

Смерть
18.03.2021
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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