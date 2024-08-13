Титова Мария Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти06.09.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич
Рождение ребёнка
23.06.1852
Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Титова Аксинья Стефановна
Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич
Рождение ребёнка
27.06.1857
Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич
Смерть
06.09.1865