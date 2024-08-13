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Титова Мария Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

06.09.1865

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Титов Захар Стефанович

Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Титов Аким Стефанович

Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Титов Федот Стефанович

Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1852

Сын: Титов Сергей Стефанович

Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Титова Аксинья Стефановна

Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич

Рождение ребёнка
27.06.1857

Сын: Титов Павел Стефанович

Отец ребёнка: Титов Стефан Аверкиевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
06.09.1865

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